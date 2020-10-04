За рубежом сегодня смогут проголосовать в два раза больше кыргызстанцев, чем в 2015 году

Сегодня, 4 октября, министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков на брифинге рассказал о работе избирательных участков за рубежом.

Всего за рубежом открыты 45 избирательных участков. В 2015 году было 36 УИК, в 2017-м - 37 участков за рубежом.

Общее количество избирателей за пределами Кыргызстана - 32 602 человека. В 2015 году 15 312 граждан были включены в списки избирателей за рубежом, в 2017-м - 18 580.

Первым открылся участок в Южно-Сахалинске. На момент проведения брифинга голосование началось на 20 избирательных участках за рубежом с учетом разницы во времени. Последним закончит работу участок в Вашингтоне. На 9:00 по бишкекскому времени за границей общая явка составила 535 избирателей.

По его словам, в Якутске проголосовало 86 граждан, в посольстве Японии - 15, посольство в Корее - 55 избирателей, в Иркутске - 11, в посольстве в Китае - 10, в генконсульстве Гуанджоу - 4, посольство в Малайзии - 5, в Красноярске - 35, в Новосибирске - 30, в Индии - ожидаем, в Алматы - 42, в Казахстане - 47. Остальные дипучреждения открыли в 9:00 по бишкекскому времени. Мы ожидаем участия наших граждан, проживающих за границей.



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