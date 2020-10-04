Куда звонить по нарушениям на выборах? Об этом рассказал вице-премьер

Сегодня, 4 октября, вице-премьер-министр Акрам Мадумаров выступил на брифинге относительно парламентских выборов.

По его словам, 2 430 избирательных участков открылись в 8:00, 45 участков открыты за рубежом.

"Они обеспечены всем необходимым для выборного процесса: решен вопрос с обеспечением электроэнергией, установлено компьютерное оборудование, проведено обучение специалистов, разработан алгоритм по соблюдению санитарных норм, туда доставлены дезинфицирующие средства", - сообщил вице-премьер.

Проголосовать могут 3 524 554 избирателя, которые достигли 18 лет и сдали биометрические данные. 429 392 кыргызстанца, не прошедшие биометрическую регистрацию, не могут проголосовать.

Для обеспечения безопасности службу будут нести более 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые переведены на усиленный режим. Им будут помогать и общественные дружинники.

"Сегодняшние парламентские выборы проводятся в непростой ситуации, во время пандемии. Учитывая важность недопущения коронавирусной инфекции, призываю соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в том числе на избирательном участке", - сказал Акрам Мадумаров.

Колл-центр республиканского штаба: с 8:00 до 20:00 любой избиратель может позвонить по телефонам: 0312 66 28 58, 0312 62 51 19, 0312 66 28 51, 0312 96 14 54, 0312 96 03 11, факс 0312 66 61 97 и сообщить об отсутствии электричества, Интернета, нарушении санитарных норм.



URL: https://kaktus.media/422339