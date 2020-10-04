На одном из участков в Чолпон-Ате несколько избирателей не нашли себя в списке

На участке № 3028 в городе Чолпон-Ате один из избирателей не был найден в списке.

Об этом объявил оператор, однако один из членов комиссии утверждал обратное. Об этом Reporter.kg сообщил собственный корреспондент в Иссык-Кульской области.

Председатель комиссии объяснил, что избирателя действительно не было в конечном списке, но точная причина неизвестна.

В итоге восемнадцатилетнему парню не дали проголосовать.

“Он был крайне удивлен, и это уже не первый случай. В списках, что вывесили снаружи избиратели видели свои имена, но в систему они по какой-то причине внесены не были. Первыми проголосовать на избирательные участки пришли пенсионеры“, – сказала корреспондент.

Источник: reporter.kg