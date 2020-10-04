Премьер-министр Кубатбек Боронов проголосовал на парламентских выборах

Кубатбек Боронов пришел в маске, надел перчатки, измерил температуру тела, взял бюллетень и отправился в кабинку.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов исполнил свой гражданский долг и пришел на парламентские выборы.

Голосование прошло на избирательном участке, расположенном в школе-гимназии №62.

Кубатбек Боронов пришел в маске, надел перчатки, измерил температуру тела, взял бюллетень и отправился в кабинку.

Напомним, сегодня проходят парламентские выборы депутатов Жогорку Кенеша КР. В выборной гонке участвуют 16 партий.

Источник: Кабар