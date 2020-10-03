Предвыборная гонка позади. В Кыргызстане настал день тишины

В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.

В Кыргызстане настал день тишины, предвыборная агитация кандидатов завершилась 3 октября в полночь. В день тишины избиратели могут еще раз проанализировать программу кандидата и определиться с выбором.

В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.

Также средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК для участия в агитации, не имеют права на ее проведение.

В случае нарушения дня тишины со стороны участников избирательного процесса ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 4 октября 2020 года.

Всего в выборах принимают участие 16 партий:

1. «Ата-Мекен»

2. «Бир-Бол»

3. «Биримдик»

4. «Замандаш»

5. «Кыргызстан»

6. «Мекеним Кыргызстан»

7. «Мекеним Ынтымагы»

8. «Мекенчил»

9. «Ордо»

10. Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»

11. «Республика»

12. «Реформа»

13. «Социал-Демократы»

14. «Чон Казат»

15. «Ыйман Нуру»

16. «Бутун Кыргызстан»

Всего, по данным сайта tizme.gov.kg, на выборы зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 избирателя.

Информация по количеству избирателей в разрезе регионов республики:

- г. Бишкек – 497 тыс. 692

- г. Ош – 179 тыс. 972

- Баткенская область – 284 тыс. 265

- Джалал-Абадская область – 643 тыс. 774

- Нарынская область – 176 тыс. 202

- Ошская область – 682 тыс. 603

- Таласская область- 149 тыс. 011

- Чуйская область – 586 тыс. 664

- Иссык-Кульская область - 290 тыс. 769

- по линии Министерства иностранных дел КР, за рубежом будут голосовать - 32 тыс.602

Всего на выборах депутатов ЖК будут работать 2 тыс. 474 избирательных участка.

Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.

Источник: Кабар