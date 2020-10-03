Предвыборная гонка позади. В Кыргызстане настал день тишины

В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.
В Кыргызстане настал день тишины, предвыборная агитация кандидатов завершилась 3 октября в полночь. В день тишины избиратели могут еще раз проанализировать программу кандидата и определиться с выбором.
В этот день политические партии не имеют права проводить агитационную кампанию.
Также средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК для участия в агитации, не имеют права на ее проведение.
В случае нарушения дня тишины со стороны участников избирательного процесса ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.
Выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 4 октября 2020 года.
Всего в выборах принимают участие 16 партий:
1. «Ата-Мекен»
2. «Бир-Бол»
3. «Биримдик»
4. «Замандаш»
5. «Кыргызстан»
6. «Мекеним Кыргызстан»
7. «Мекеним Ынтымагы»
8. «Мекенчил»
9. «Ордо»
10. Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»
11. «Республика»
12. «Реформа»
13. «Социал-Демократы»
14. «Чон Казат»
15. «Ыйман Нуру»
16. «Бутун Кыргызстан»
Всего, по данным сайта tizme.gov.kg, на выборы зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 избирателя.
Информация по количеству избирателей в разрезе регионов республики:
- г. Бишкек – 497 тыс. 692
- г. Ош – 179 тыс. 972
- Баткенская область – 284 тыс. 265
- Джалал-Абадская область – 643 тыс. 774
- Нарынская область – 176 тыс. 202
- Ошская область – 682 тыс. 603
- Таласская область- 149 тыс. 011
- Чуйская область – 586 тыс. 664
- Иссык-Кульская область - 290 тыс. 769
- по линии Министерства иностранных дел КР, за рубежом будут голосовать - 32 тыс.602
Всего на выборах депутатов ЖК будут работать 2 тыс. 474 избирательных участка.
Отметим, что проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.
Источник: Кабар