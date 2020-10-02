Делегация Госдумы России прибыла в Кыргызстан для наблюдения за выборами

Делегация Госдумы России прибыла в Кыргызстан для наблюдения за выборами

Делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с Константином Затулиным и первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками прибыла в Кыргызстан для участия в международном наблюдении на выборах в Жогорку Кенеш. Об этом сообщает пресс-служба Института стран СНГ.

«Депутаты Госдумы уже встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Им предстоят встречи с руководством парламента и ЦИК республики, участвующими в выборах политическими партиями, а также с активом организаций российских соотечественников в Кыргызстане. В день выборов — 4 октября депутаты Государственной Думы вместе со своими коллегами из стран СНГ примут участие в наблюдении за голосованием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что делегация пробудет в Кыргызстане со 2 по 5 октября.

Источник: media-center.kg