Шайлдабекова: Более 557 тысяч граждан не включены в списки избирателей из-за отсутствия биометрических данных

Она отметила, что из 6 млн 586 тысяч 600 граждан Кыргызстана 4 млн 81 тысяча 410 – граждане 18 лет и старше, которые имеют право голосовать.

Более 557 тысяч граждан не включены в списки избирателей из-за отсутствия биометрических данных. Об этом сообщила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова на брифинге 2 октября.

Она отметила, что из 6 млн 586 тысяч 600 граждан Кыргызстана 4 млн 81 тысяча 410 – граждане 18 лет и старше, которые имеют право голосовать.

«При этом в соответствии с законом в списки избирателей включаются граждане, прошедшие биометрические регистрацию. Таких на сегодня – 3 млн 523 тысячи 554 человека. Они включены в список избирателей. Не прошли биометрическую регистрацию 557 тысяч 856 человек. Они не включены в список избирателей», - сказала Шайлдабекова.

Она добавила, что с каждым годом число не сдавших биометрику граждан сокращается, в 2015 году их было более 800 тысяч.

В Кыргызстане с 2015 года граждане страны могут участвовать в выборах при наличии биометрической регистрации.

Выборы 120 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября. В них участвуют 16 партий. Предвыборная агитация стартовала 4 сентября.

Источник: Азаттык