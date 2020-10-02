Камчыбек Ташиев: «На этот раз проголосуйте за тех, кто патриотичен и болеет за судьбу страны как за судьбу своих детей. Тогда государство обязательно изменится к лучшему! »

Бишкек, "Саясат. kg". В Кыргызстане приграничный вопрос должен быть в приоритете.

Об этом в прямом эфире телеканала «Регион заявил лидер политической партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев, отвечая на вопросы телезрителей.

«Проблема границы находится в центре внимания нашей программы. В целом этот вопрос должен стать самым приоритетным в нашей стране. Мы должны срочно завершить вопросы демаркации и делимитации границ, тем самым обеспечив безопасность людей. Задача правительства - решать социальные проблемы людей, живущих недалеко от границы. Но премьер-министру нужно хотя бы раз побывать в этом регионе, чтобы узнать о их проблемах. Я разговаривал с мэром небольшого городка, который на своей должности работает три года. Я спросил его, сколько раз вы встречались с премьер-министром за три года? Обсуждали ли вы вопросы, связанные с городом, и пути их решения? Он сказал, что никогда не встречался не только с ним, но и с вице-премьерами. Складывается впечатление, что ни премьер-министру, ни его заместителям не нужны развитие, прогресс и проблемы регионов. Они могли бы весь Кыргызстан объехать, если хотя бы раз в месяц посещали 2-3 раза района. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если бы они увидели все своими глазами и сами услышали правду от людей, то это способствовало бы развитию и росту региона. Положение людей в приграничной зоне также неизвестно правительству. Если они не видят проблем, то они не знают о них, соответственно они их не решают, и люди продолжают страдать. Нет никакой пользы стране, если все эти чиновники на высоких должностях, которые несут ответственность за судьбы людей, выходят на работу в 9 утра и возвращаются в 6 вечера в белых рубашках и галстуках. Тем более, если они не болеют за свой народ всем сердцем. Вот из-за таких людей проблемы народа только увеличиваются. На самом деле многие социальные проблемы можно решить с сегодняшним бюджетом. Надо признать, все то, что мы имеем на сегодняшний день – это результат нашего неправильного выбора на прошлых парламентских выборах. Поэтому на этот раз проголосуйте за тех, кто патриотичен и болеет за судьбу страны, как за судьбу своих детей. Тогда государство обязательно изменится к лучшему», - сказал Камчыбек Ташиев.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекенчил» Тологоновой Аида Бейшеналиевной из средств специального избирательного фонда политобъединения.