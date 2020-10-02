Мекенчил» №2. Камчыбек Ташиев: У коррупционеров нет понятия родины

Бишкек, "Саясат. kg". В любом случае, мы не отдадим ни метра нашей земли. Иначе у нашей страны и наших детей не будет будущего.

Внешний долг Кыргызстана составляет на сегодня более 4 миллиардов долларов, большая часть из которого принадлежит Китаю. В результате в последнее время ходят слухи, что Китай положил глаз на Алай и Ат-Баши. В этой связи лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев заявил, что уже сейчас необходимо начинать прилагать все усилия для предотвращения распространения подобных новостей. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Регион».

«В какой-то момент может возникнуть такая проблема, так как наш долг увеличился. Мы должны приложить все усилия рассчитаться с этим долгом, не набирая новых. Если же мы окажемся в ситуации, когда мы не сможем выплатить его, то ни в коем случае мы не должны поднимать вопрос о земле, нужно будет искать другие способы решить проблему. Китаю не нужны наши люди, у них население более 1 миллиарда человек, им нужны наша земли и золотые месторождения. Им нужен наш Ала-Тоо. Поэтому мы уже сейчас должны приложить усилия, чтобы этого не произошло. В любом случае, мы не отдадим ни метра нашей земли. Иначе у нашей страны и наших детей не будет будущего. Если наше страна начнет уменьшаться, исчезнет государственность, не станет государственность не будет нации. Мы должны старарться сохранить государство в неприкосновенности, чтобы передать его будущим поколениям. Поэтому в парламент должны прийти люди, болеющих за свой кыргызский народ и всем сердцем любящих каждый метр своей земли.

Поэтому парламентские выборы - это не просто формальность, это время, когда решается будущее нашей страны. Если вы продадите свои голоса за две-три тысячи сомов, то к власти придут те же коррупционеры, которые продолжат творить свои темные дела. У коррупционеров нет понятия родины. Ради своей выгоды они продадут земли и людей! Если государство попадет в руки такого человека, то оно окажется под угрозой исчезновения», - сказал Камчыбек Ташиев.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекенчил» Тологоновой Аида Бейшеналиевной из средств специального избирательного фонда политобъединения.