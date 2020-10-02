“Мекенчил” №2. Камчыбек Ташиев: Приватизация проводилась по коррупционной схеме. При этом те, кто присвоил себе эти богатства, до сих пор не наелись

Бишкек, "Саясат. kg". Люстрацию нужно проводить экономическую, а не политическую.

Такое мнение высказал лидер политической партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев в прямом эфире телеканала «Регион».

«В процессе приватизации в стране огромное имущество попало в руки нескольких человек. Почему один человек смог приватизировать 10-20 заводов, а другой не смог получить ни одного кирпича? Например, я за свою жизнь не взял у государства ни одного кирпича, ни одного метра земли. Приватизация проводилась по коррупционной схеме. При этом те, кто присвоил себе эти богатства до сих пор не наелись. Теперь они с другой стороны начали обкрадывать наш народ. Пока мы не избавимся от коррумпированных чиновников страна не будет богатеть. В своем нынешнем состоянии государство возможно продолжит свой путь, но из года в год оно будет ослабевать. Я бы еще понял, если была бы надежда, что в течение 5-10 лет государство будет жить нормально, пускай даже делая небольшие шаги вперед. Но это не так, мы откатываемся назад. Один из выходов – дать дорогу людям, которые готовы нести на себе все тяготы народа и страны. Мы должны дать им возможность прийти в парламент! Такой шанс дается раз в пять лет, и мы не должны его упустить.

Я хочу попросить прощения перед нашими отцами и матерями. Вы передали нам целое, сильное государство, а мы не смогли сохранить ваши достижения и выйти на прямой путь. Патриотов в стране немало, но они не могут прийти к власти. Мне хочется, чтобы каждый гражданин стоял за правду и справедливость, а не работал на чей-то карман. Я очень надеюсь, что каждый гражданин ради своей страны будет голосовать в ладу со своей совестью и умом», - сказал Камчыбек Ташиев.

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекенчил» Тологоновой Аида Бейшеналиевной из средств специального избирательного фонда политобъединения.