Канат Исаев, не прячься за юбку, выходи!

«Партия «Кыргызстан» бежит от ответственности, эта партия прячется за юбку женщины».

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев избегает, не приходит на проводимые ОТРК и ЭлТР теледебаты, вместо себя посылает женщину Асель Атабекову. Из-за этого лидер партии «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков заявил: «Партия «Кыргызстан» бежит от ответственности, эта партия прячется за юбку женщины». Его слова поддержала и общественность. И вправду, Канат Исаев прячется за спиной Атабековой, боится появляться перед народом. До каких пор будет прятаться за юбку?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №19 от 02.10.2020/стр.2