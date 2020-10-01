Выборы-2020: На избирательных участках будут нести службу 10 тыс. сотрудников милиции

К проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша все готово.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, все 2 тыс. 475 избирательных участка по стране, включая 54 региональных избирательных участка (сюда же относятся и 45 избирательных участков за рубежом) обеспечены всем необходимых для организации и проведения выборного процесса.

Кроме того:

– решен вопрос с обеспечением электроэнергией, мобильной связью, а также дополнительными генераторами;

– проведено обучение специалистов, которые будут работать в день выборов;

– Министерством здравоохранения разработан алгоритм по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках, во все участки доставлены дезинфицирующие средства (маски, антисептики)

– созданы условия для наблюдателей как от политических партий, так и для независимых наблюдателей;

– процесс выборов будут освещаться по 91 телеканалу, на 27 радиостанциях, в 59 печатных и 77 интернет-изданиях. Для представителей средств массовой информации вся информация о ходе голосования будет доступна;

– для обеспечения безопасности на избирательных участках будут нести службу 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов, которые с 1 по 6 октября 2020 года будут находиться на усиленном режиме несения службы. Вместе с тем, сотрудникам милиции будут помогать и общественные дружинники;

– из выделенных на выборы из республиканского бюджета 723 млн сомов на 29 сентября 2020 года истрачено 478,1 млн сомов.

«Если не учитывать случай в Араванском районе, предвыборный процесс прошел без каких-либо серьезных эксцессов. Я уверен в том, что сами выборы тоже пройдут спокойно. Не продавайте свои голоса, голосуйте сердцем. При этом, не забывайте о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, ведь самое главное – это здоровье», – заключил Кубатбек Боронов.

Источник: reporter.kg