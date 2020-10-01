Лидер «Чон Казата» тайно получил деньги и многие отвернулись от него

Что касается Сыймыка Жапыкеева, то он изначально вызывал подозрения, про него говорили, что он путем угроз вымогает деньги у олигархов.

Удивительно! Распространилось видео, на котором лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов сидит в машине и получает от неизвестного человека конверт полный денег. В социальных сетях пишут ненавистные комментарии, упрекают их в том, что они «обчищают богачей». Кажется, тем самым была сорвана маска с Мамытканова перед выборами…

Что касается Сыймыка Жапыкеева, то он изначально вызывал подозрения, про него говорили, что он путем угроз вымогает деньги у олигархов. Вот так и опростоволосились «чон-казатовцы», на которых возлагались надежды? Теперь избиратели отвернутся от них?..

Источник: газета «Азия news» №29 от 01.10.2020 / стр. 4