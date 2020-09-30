(Фото) «Мекенчил» в Уч-Коргоне. Ташиев: Я буду защищать каждый голос избирателя, который поверил в меня

Где бы мы ни побывали, везде идут интенсивная продажа и купля голосов избирателей.

«Я буду защищать каждый голос моего избирателя, который поверил в меня», - заявил на встрече с избирателями в селе Уч-Коргон Кадамджайского района лидер политической партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев.

«Я объездил весь Кыргызстан. И хотя мы ездили с целью разъяснения людям своей предвыборной программы, моей основной целью было посмотреть, как живет наш народ, - сказал он. - В итоге мне довелось увидеть, как живут люди, чем занимаются и с какими социальными проблемами сталкиваются. Также я увидел огромную коррупцию на государственном уровне. Где бы мы ни побывали, везде идут интенсивная продажа и купля голосов избирателей. В этой ситуации я могу только посоветовать кыргызстанцам: если вы не можете не взять деньги, которые вам дают партии, то хотя бы не чувствуйте себя обязанными перед ними. Они вам дают ваши же деньги, которые до этого украли у вас, у государства».

Ташиев призвал не продавать свои голоса во время выборов.

«Голосуйте за тех людей, которые будут защищать ваши права. Поддержите представителей тех политорганизаций, приход которых в парламент принесет благоденствие Кыргызстану. Если результаты голосования будут сфальсифицированы, то я вам обещаю, что пойду до конца. Вера каждого гражданина в меня - большая сила. И я нисколько не сомневаюсь, что с этой силой я добьюсь справедливости и законности в стране!» - заключил он.

Источник: vesti.kg