90 из 120 депутатов вновь в гонке…

На выборы в парламент VII созыва идут 90 депутатов парламента VI созыва.

В основном вновь участвующие на выборах депутаты представлены в списках партий «Биримдик», «Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан» и «Республика».

Это обстоятельство говорит о том, насколько притягателен депутатский мандат. Такое ощущение, что все 120 депутатов, если бы они имели такую возможность, переизбрались бы. Но не все, как оказалось, могут попасть в партийные списки и переизбраться. Во-первых, может сказаться нехватка финансовых и политических ресурсов. Во-вторых, партии желают получить голоса народа, включив в списки новые лица.

Сейчас среди общественности уже ходят разговоры о качественном составе, уровне и подготовленности депутатов следующего созыва Жогорку Кенеша. Конечно, в идеале качественный состав парламента должен улучшиться. Но можно ли ожидать, что на этот раз Жогорку Кенеш будет лучше, если в него идут в основном парламентарии прошлого созыва? Действующий парламент назвали «чимкириком», интересно, как назовут следующий парламент?

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 30.09.2020 / стр. 5