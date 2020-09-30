(Видео) Как избежать языка вражды и гендерных стереотипов во время обсуждения кандидатов в депутаты?

Кыргызстанцев продолжают обучать медиаграмотности

Интерньюс в Кыргызстане запустил серию видеоуроков по медиаграмотности в контексте избирательных и политических процессов в Кыргызстане.

Ранее Vesti.kg публиковало видеоуроки по медиаграмотности и умению распознавать фейковую информацию. Третий выпуск посвящен проблеме гендерных стереотипов и языка вражды.

Уроки по медиаграмотности в предвыборный период сняты Интерньюс в Кыргызстане в рамках информационной кампании #СилаГолоса #ДобуштунКүчү совместно с Media Kitchen. Первый выпуск посвящён пост-правде с примерами из агитационной кампании.

Источник: vesti.kg