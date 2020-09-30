В Нарынском районе ведется следственные мероприятия по попытке подкупа голосов

В Нарынской области начата работа по проверке заявления о подкупе избирателей.

Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Ранее, 29 сентября в социальной сети появилось обращение жителя одного из жителей района. На нем он рассказывает о якобы проведенной встречи с представителями кандидата от одной из политических партий.

Он отметил, что речь шла о проведении работ по обеспечению жителей населенного пункта чистой питьевой водой. Обсуждалась якобы и сумма — 700 тыс. сомов. Как говорит житель, 300 тыс. сомов представители кандидата даже передали. За это, как утверждает сельчанин, нужно обеспечить 300 голосов на выборах за политическую партию. В противном случае деньги попросили вернуть.

Сотрудники ОВД Нарынского района провели проверку и установили, что обращение сделал житель Нарынского района Б.Д., 1983 года рождения.

По появившемуся видеообращению проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Источник: media-center.kg