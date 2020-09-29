«Призывы» на выборах

Призывы партий к народу перед выборами напоминают заезженные фразы, которые звучали до предыдущих выборов.

Некоторые политики не стесняются давать обещания, вновь поднимая старые архивы. Почему-то нет новых инициатив, новой жизни, поисков нового пути, света во мраке. Может поэтому общественность сейчас думает только о том, сколько заплатят.

Вчера еще кто-то выступил, заявив: «Сломаем старую систему». А почему бы вам самим не обновится, прежде чем так говорить? Вы сами старые и предлагаете сломать старую систему. Получается, сами себя будете ломать? Успехов тогда. Даже обманывать надо в меру.

Источник: газета «Факты.kg» №22 от 29.09.2020 / стр. 11