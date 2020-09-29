Отстраненный от предвыборной гонки Ильхом Маннанов подаст в суд на ЦИК

Практически сразу после инцидента партия «Мекеним Кыргызстан» распространила заявление, назвав случившееся «провокацией».

Депутат Жогорку Кенеша Ильхом Маннанов не согласен с решением ЦИК об исключении его из списка кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Как сообщил его представитель, 29 сентября Маннанов намерен провести пресс-конференцию и обратиться в суд.

24 сентября ЦИК рассмотрела вопрос о массовой драке в Араванском районе между сторонниками партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» и решила отменить регистрацию кандидатов Шукурулло Файзуллаева и Ильхома Маннанова от этих двух партий.

Вечером 20 сентября в Араванском районе Ошской области на агитационном мероприятии партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка, вследствие чего 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В Ошской областной милиции сообщили, что потасовка началась из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» плохо высказался о местном кандидате от другой партии.

Практически сразу после инцидента партия «Мекеним Кыргызстан» распространила заявление, назвав случившееся «провокацией». В «Биримдик» заявили, что «виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона».

Выборы 120 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября. В них участвуют 16 партий. Предвыборная агитация стартовала 4 сентября.

Источник: Азаттык