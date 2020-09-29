Член ЦИК: Кандидату от «Реформы» вынесли штраф за участие ребенка в агитационном видео

Абдрахматова попросила кандидатов от других партий готовиться для объяснений, почему в их роликах участвуют дети

Центризбирком большинством голосов решил, что участие ребенка в агитационном видео партии «Реформа» – нарушение. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала член ЦИК Атыр Абдрахматова.

Кандидата в депутаты от указанного политобъединения оштрафовали.

«Эльнура Алканова и другие кандидаты, у кого собственные детки в агитматериалах, готовьтесь объяснять членам избирательной комиссии, почему в вашем видео есть ваш младенец или ребенок. Сейчас ЦИК большинством голосов решил, что ребенок кандидата от «Реформы», агитирующий в домашнем ролике, – это нарушение, и вынес штраф претенденту», – написала Абдрахматова.

Источник: vesti.kg