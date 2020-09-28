Пустая посуда звонко громыхает?

Неудобные вопросы кандидату в ЖК от партии «Чон Казат» Сыймыку Жапыкееву.

— Сыймык Асылбекович, в одно время вы не смели говорить о коррупции, работая в качестве прокурора, но уйдя с работы, вы, как будто выскочили из-под земли, только и рассказываете о коррупции. Как вы собираетесь бороться с коррупцией, если продолжите рассказывать сказки, вскружив голову народу? А почему вы спали, когда работали прокурором? Вы громко заявили, что Кубанычбек Жумалиев украл 2 млрд долларов, но в суде вы проиграли, не сумев привести доказательства своим словам. Говорят, собака, взбесившись, кусает своего хозяина, вы высказались против культурного наследия кыргызского народа «Манаса», назвав это сказкой. Вам позволено говорить, что вздумается? У вас нет ни одной программы по развитию страны, так почему вы ко всем пристаете? Вы считаете себя правым только потому, что громко кричите, поддавшись эмоциям? В ясном ли вы уме, не пили и не курили? Почему бы вам не успокоиться, отдохнуть, а не приниматься за дела, с которыми не справитесь, ума не хватит? Таких как вы в парламенте и так хватает. Вы подтвердили выражение: «Пустая посуда звонко громыхает». Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что предстанете в образе переживающего за народ мудреца, если будете громко кричать…

Источник: газета «Фабула пресс» №51 от 25.09.2020 / стр. 3