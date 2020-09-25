Алмазбек Акматалиев, общественный деятель: «Пора без эмоций разобраться с графой «против всех»...

Таких доводов можно привести еще много... Что в сухом остатке!?



Во-первых, наличие данной графы в бюллетене прописано в законе о выборах. Поэтому никто, в том числе и ЦИК, не имеет права и возможности убрать эту графу из бюллетеня по своему усмотрению. Это большое достижение для Кыргызстана, ибо это цивильно и демократично...

Во-вторых, такая волна движения «против всех» это «заслуга» ЖК VI созыва, которая в глазах народа признается самой слабой в истории Кыргызстана... И когда огромное количество действующих депутатов опять идет в ЖК, многие воспринимают это как своеобразную пощечину электорату ...

Есть конечно и другие, не менее важные причины... Вопрос не в этом.

Что это даст стране? Вот главный вопрос!

Люстрации нынешнего состава действующих депутатов и объявленных кандидатов в 16 партиях? Нет! Оказывается по закону, как уже разъяснили в ЦИК, те же партии и те же кандидаты имеют юридическое право опять участвовать в выборах!

Сможет способствовать приходу новых партий и новых лиц? Тоже сомнительно...Если даже партии не допустят, то те же кандидаты с удовольствием пойдут на выборы под другими партийными флагами. Благо их у нас более 300 этих партий.

В-третьих, привнесет стабильность и развитие в страну? Вряд ли... выборы тогда придется делать в очень короткое время, в спешке, на бегу... А это всегда чревато! Не считая дополнительные огромные расходы из бюджета страны. Все это придется делать в ноябре-декабре, практически в зимнее время, со всеми вытекающими от сезона обстоятельствами... При этом наверняка пострадают партии с небогатыми финансовыми возможностями! А партиям олигархов это будет как укус комара... миллионом больше, миллионом меньше, разницы нету...

Таких доводов можно привести еще много... Что в сухом остатке!? Кому это будет на пользу? Надеяться на то, что сознание электората и его политическая культура резко изменится, и он начнет голосовать только «сердцем и умом»? Думаю, таких резких изменений электорального настроения добиться будет архисложно! Что еще? Обезжирить богатые партии? Нагадить олигархам?

Не стоит забывать и о том, что чем дальше будет по времени отодвигаться выбор нового парламента, старый состав будет продолжать законно работать, получать зарплату, принимать законы...Ибо по закону полномочия предыдущего созыва заканчиваются с момента принятия присяги новым составом ЖК...Может, тогда легче вообще оставить нынешний состав, выборы не проводить и пусть работают? Конечно, нет...

Так что, как ни крути, при всей кажущейся привлекательности, победа «против всех» ничего положительного не даст! Это факт! Вот если бы в законе было бы написано: в таких случаях все участвовавшие партии и их зарегистрированные кандидаты не имеют права участвовать в повторных выборах, это было бы другое дело... Игра стоила свеч, как говорится... А так, ничего реально положительного победа «против всех» не даст...

Лучше выбрать из участвующих, положа руку на сердце, с учетом того, что это список, и там есть и белые, и черные, и красные...

Или же, как вариант: просто не идти на выборы! Если хочешь быть в ладу с самим собой.

Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 25.09.2020 / стр. 10