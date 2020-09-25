«Токтоновите музыку!..»

На площади Ала-Тоо столицы группа под началом Токтайым Уметалиевой попыталась организовать митинг.

Среди митингующих ходил и руководитель Партии зеленых Булекбаев. Их цель – провоцируя, обострить на предстоящих выборах голосование «против всех». Сотрудники милиции напомнили, что в связи с пандемией на площади не следует проводить акцию, об этом имеется приказ Первомайского районного суда, предложили переместиться по другому адресу. Митингующие были вынуждены перебраться в известный сквер М. Горького.

Источник: газета «De факто» №32 от 25.09.2020/стр.4