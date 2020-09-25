Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Тезисы по форме № 2»

Организовать голосование по форме № 2 стараются отдельные агитаторы и кандидаты, которые взяли на себя обязательства по конкретным избирательным участкам.

1. Регистрация и голосование по форме № 2 сами по себе исключают фальсификацию. Другими словами, в таких случаях голосуют реальные избиратели… Они идут на избирательные участки с паспортами и биометрическими данными, как и другие избиратели… Значит, повторно проголосовать они не могут.

2. Организовать голосование по форме № 2 стараются отдельные агитаторы и кандидаты, которые взяли на себя обязательства по конкретным избирательным участкам. Их не интересуют показатели всей партии, главное выполнить свой «план» по голосам.

3. Партии, стремящиеся мобилизовать избирателей по форме № 2 теряют в общей сложности около 25% голосов. Потому что не все зарегистрировавшиеся по форме № 2 в других участках явятся проголосовать в день выборов. Это из жизненной практики. Когда приглашают 100 человек на различные мероприятия и торжества, 25 из них не приходят. К тому же, часть согласившихся проголосовать на другом избирательном участке избирателей могут проголосовать за другую партию, это проконтролировать невозможно.

4. Нагло лгут те, кто пишут о том, что все зарегистрировавшиеся по форме № 2 уже проголосовали. Ложью является и то, что не требуется паспорт и биометрические данные, чтобы проголосовать по форме " 2. Половина лжет, потому что не понимает, а другая половина желает обострить ситуацию, спровоцировать общественное недовольство.

Источник: газета «Майдан.kg» №34 от 25.09.2020 / стр. 10