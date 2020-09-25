Партии «Чон Казат», «Бутун Кыргызстан» и «Реформа» объединяют усилия. Для чего?

Они подписали меморандум о солидарности.

Политические партии «Чон Казат», «Бутун Кыргызстан» и «Реформа» решили объединить усилия для выявления фактов подкупа голосов избирателей и применения административного ресурса. Об этом на пресс-конференции заявили представители партий.

На пресс-конференции присутствовали представители партии «Бутун Кыргызстан» Токтосун Барманов, партии «Реформа» — Акжолтой Тукунов, Эрулан Кокулов, партии «Чон казат» — Замир Абдыкадыров.

Они подписали меморандум о солидарности. По их словам, будет создана единая сеть наблюдателей за работой избирательных комиссий, порядком проведения выборов, процедурой голосования, подсчетом голосов избирателей и подведением результатов выборов.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдет 4 октября. В выборах в парламент участвует 16 политических партий.

Источник: media-center.kg