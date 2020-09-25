Алтынбек Сулайманов идет на выборы под прикрытием молодежи

Депутат-акжоловец-республиканец-бирболовец Алтынбек Сулайманов собрался на выборы, прикрывшись молодежью.

О чем говорит, что в финансовом отделе штаба партии «Бир бол» работает дочь младшего брата Курманбека Бакиева Марата Бакиева – Сымбат Маратбек? Сам он много лет ходит депутатом, но не сгодился написать один толковый закон, быть полезным простому народу. Идет на выборы, показав в начале списка около 20 молодых людей, но полностью не обнародовал. Объявил: партия «Бир бол» будет оппозицией к власти. Читатель, вы можете представить себе Алтынбека Сулайманова оппозицией к власти? Зачем надо было морочить голову простого населения такими ложными заявлениями? Вызывает сожаление, что в парламент снова идут прежние…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №18 от 25.09.2020/стр.3