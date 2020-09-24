Массовая драка в Араване: ЦИК отменила регистрацию кандидатов от «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик»

ЦИК на своем заседании 24 сентября рассмотрела вопрос о массовой драке между сторонниками двух партий в Араванском районе.

Члены Центризбиркома не согласились с мнением представителей партий о том, что в массовой драке нет ответственности самих политобъединений.

«Это что получается, партии ни при чем, а избиратели могут друг друга избивать? Мы должны в первую очередь думать о безопасности граждан. Хорошо еще, что не было смертей, представляете, какой позор на весь мир, что в Кыргызстане люди ради 100 голосов готовы убивать друг друга», - сказал член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова также выразила мнение, что в произошедшем имеется прямая ответственность и партий, и их кандидатов.

Члены ЦИК выдвинули 3 предложения – вынести замечания обеим партиям, отменить регистрацию кандидатов Шукурулло Файзуллаева и Ильхома Маннанова от этих двух партий, третье предложение - применить обе меры. По итогам голосования была отменена регистрация кандидатов.

В Юсуповском айылном округе Араванского района, где произошла массовая драка, от партии «Биримдик» кандидатом является Шукурулло Файзуллаев, он на 74-м месте списка. Файзуллаев руководит этим айыл окмоту последние 14 лет. В 2017 году на выборах президента он призывал поддержать кандидатуру Сооронбая Жээнбекова, за что получил замечание от ЦИК.

Кандидатом от партии «Мекеним Кыргызстан» является Ильхом Маннанов, который в свое время возглавлял ОВД Узгенского, Араванского и Ноокатского районов, а в 2015 году стал депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК.

Ранее сообщалось, что Араванский районный суд 23 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 4 подозреваемых по факту массовой драки. Подозреваемыми являются 6 человек, один из них в связи с состоянием здоровья находится в больнице.

Вечером 20 сентября в Араванском районе Ошской области на агитационном мероприятии партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка, вследствие чего 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В Ошской областной милиции сообщили, что потасовка началась из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» плохо высказался о местном кандидате от другой партии.

Практически сразу после инцидента партия «Мекеним Кыргызстан» распространила заявление, назвав случившееся «провокацией». В «Биримдик» заявили, что «виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона».

Выборы 120 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября. В них участвуют 16 партий. Предвыборная агитация стартовала 4 сентября.

Источник: Азаттык