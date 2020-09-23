В ЦИК поступила жалоба, что партия «Мекеним Кыргызстан» подкупает голоса, раздавая детям мороженое и конфеты

Заявитель просил принять меры в отношении партии и предоставил видео и фото.

На заседании Центральной избирательной комиссии 22 сентября рассматривали жалобу гражданина Жунусова, который сообщил о том, что партия «Мекеним Кыргызстан» раздает детям мороженое и конфеты, тем самым подкупает голоса.

Заявитель просил принять меры в отношении партии и предоставил видео и фото.

«Также в правоохранительные органы поступило заявление с просьбой принять меры в отношении партии из-за нарушений. Рабочая группа рассмотрела жалобу. Согласно Уголовному кодексу, подкуп избирателей относится к публичным обвинениям и берется в досудебное производство. Чтобы доказать факт подкупа, Рабочая группа рекомендует направить материалы в правоохранительные органы», - сообщил представитель рабочей группы ЦИК.

Члены ЦИК поддержали заключение Рабочей группы.

Источник: kg.akipress.org