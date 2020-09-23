В ЦИК рассмотрели жалобу 16 человек о том, что партия «Республика» раздавала детям шарики

На заседании 22 сентября была рассмотрено заявление, а также заключение Рабочей группы.

В Центральную избирательную комиссию поступила жалоба от 16 граждан, которые заявили о том, что партия «Республика» раздает детям шарики.

На заседании 22 сентября была рассмотрено заявление, а также заключение Рабочей группы.

«На заседание Рабочей группы были приглашены заявители и представители партии. Из двух заявителей пришел один. Когда рассматривали жалобу, ссылка на видео оказалась недействительной, поэтому заявители отказались от жалоб. Относительно раздачи шариков представитель партии сообщил, что шарики не раздавались. Не было доказательств данному факту», - сообщил представитель Рабочей группы ЦИК по приему жалоб.

Члены ЦИК не удовлетворили жалобу в связи с тем, что не было оснований.

Источник: kg.akipress.org