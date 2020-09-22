Активно обсуждается подкуп голосов. Где силовые органы?

Общественность бурно обсуждает то, как некоторые богатые партии приступили к подкупу голосов.

Пока что отдают половину, а другую отдадут после того, как сфотографируют на телефон «галочку» на бюллетени? Предположительно ближе ко дню выборов подкуп голосов только усилится. Соответствующие силовые органы проявляют слабость в этом направлении, пока что не возбудили резонансные уголовные дела. «Торги» активизировались и дойдут до 5 тысяч сомов? Лед тронулся? Самое главное – нужно жестко проконтролировать административный ресурс, криминал и подкуп голосов. Иначе поставим под сомнение стабильность в стране, наше будущее!

Источник: Aryba.kg