Выборы-2020. Зарегистрированных по форме № 2 избирателей не получится исключить

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет.

В Кыргызстане по форме № 2 на выборах депутатов Жогорку Кенеша проголосуют 445 тысяч избирателей. В ЦИК отмечают, что лишить их права голоса невозможно. На своей странице в Facebook член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева пояснила почему.

По ее словам, остается только составить перечень УИК с аномально большим числом избирателей, зарегистрированных по форме № 2. «Нам необходимо тшательно отслеживать, как проходит голосование на этих участках, особенно на предмет раскрытия тайны голосования и подкупа. Если будут зафиксированы соответствующие факты, то отменят итоги голосования», — сказала Гульнара Джурабаева.

В Кыргызстане 3 миллиона 466 тысяч избирателей.

Напомним, что за махинации со списками предусмотрено наказание в виде исправительных работ до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Однако подвоз избирателей и регистрация на другом участке при наличии формы № 2 и биометрических данных законом не карается.

Источник: 24.kg