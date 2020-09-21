Что будет, если на выборах большинство кыргызстанцев проголосует «против всех»?

Член ЦИК ответила, смогут ли нынешние кандидаты в депутаты снова баллотироваться, если назначат повторное голосование

Уже менее чем через две недели в Кыргызстане состоятся парламентские выборы. В день голосования в избирательном бюллетене граждане увидят 16 партий и графу «против всех». Между тем на фоне недовольства граждан нынешним созывом парламента в социальных сетях активно обсуждается вопрос голосования именно против всех. Причем мнения разделились на два лагеря: одни - призывают пойти на выборы, но не отдавать свой голос кому-либо из кандидатов, другие - настаивают на том, что все же надо выбирать именно партии, пусть они и не очень симпатичны, иначе в Жогорку Кенеш попадут только провластные политобъединения, поскольку уж точно сумеют преодолеть избирательный порог.

Vesti.kg поинтересовались у члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, какая сложится ситуация, если большинство голосов наберет пункт «против всех».

- Самое главное, надо понимать, что пункт «против всех» - такой же «кандидат», что и остальные партии, - пояснила она. - По закону, если эта графа наберет наибольшее количество голосов, то выборы считаются несостоявшимися, и в течение месяца ЦИК должен назначить новую дату выборов. Однако тут есть нюанс - в законе нет нормы о том, что партии снова не могут выставить свои кандидатуры на повторные выборы. В случаев с выборами президента или главы айыл окмоту кандидат не может выставлять свою кандидатуру повторно, а с парламентом эта норма не работает.

Гульнара Курашбековна добавила, что несмотря на дискуссии в обществе, каждый гражданин должен сам выбирать, за кого ему отдать свой голос.

Источник: vesti.kg