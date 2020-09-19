ЦИК исключила 4 кандидатов из списка политической партии «Чон казат»

ЦИК исключила 4 кандидатов из списка политической партии «Чон казат»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 18 сентября 2020 года приняла решение исключить следующих лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, выдвинутого политической партией «Чон казат»:

Султангазиеву Анаркуль Аскарбековну;

Собирову Саиду Иброхимовну;

Ажымамбетова Актана Айылчиевича;

Асаналиева Ганы Бекбоевича.

Решение принято на основании письменного уведомления политической партии «Чон казат» об исключении из списка кандидатов Султангазиевой Анаркуль Аскарбековны, Собировой Саиды Иброхимовны, Ажымамбетова Актана Айылчиевича и Асаналиева Ганы Бекбоевича от 17 сентября 2020 года за вх. №06/2104, руководствуясь статьей 61 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», статьями 6, 7, 18 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».

Источник: govori.tv