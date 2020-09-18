Когда мы избавимся от молящихся на власть «чимкириков-соплей»?

СДПКовец Аалы Карашев идет на выборы с партией «Республика».

Он не смог удовлетворить народ, несмотря на 30-летний труд по кое-какому заполнению первых страниц трудовых книжек на государственной службе со времен Союза. Вкратце, его должностное кресло повышалось, а авторитет в народе не повышался. К тому же большинству не понравилось, что став известным, получая должности благодаря экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, будучи самым доверенным лицом партии, он вместо высказывания справедливого слова об отъеме партии с опорой на власть и кой-ташских событиях, поджал хвост и сбежал, пополнив собой ряды «соплей» «сопливого» парламента. Эх, когда же мы избавимся от «соплей», молящихся на власть…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №17 от 18.09.2020/стр.3