(Видео) Опрос. На что депутаты потратят сентябрьскую зарплату? Хоть и не работали…

Многие народные избранники реагировали на вопрос корреспондента агрессивно, считая что они в полной мере выполняют свои обязанности.

Едва депутаты Жогорку Кенеша в сентябре собрались на первую после летних каникул сессию, как спикер парламента Дастан Джумабеков предложил депутатам отложить все заседания до окончания предстоящих парламентских выборов и посвятить весь сентябрь встречам с избирателями. Нардепы с радостью поддержали предложение и разъехались по регионом. Даже неискушенный в политике человек понял, что никаких встреч с избирателями не будет, депутаты хотят поучаствовать в агитационной кампании, чтобы заново пройти в парламент (85 из 120 нардепов заново баллотируются в ЖК).

В опросе «Без готовки» Elgezit.kg решил узнать, на что потратят свою сентябрьскую зарплату депутаты, которые фактически не работали в этом месяце.

Многие народные избранники реагировали на вопрос корреспондента агрессивно, считая что они в полной мере выполняют свои обязанности. А небезызвестная Евгения Строкова и вовсе бросила трубку, даже не дослушав вопрос. Впрочем слушайте сами…

Источник: Элгезит