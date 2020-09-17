В Кара-Суу от учителей потребовали привести по 10 избирателей, милиция изучает сообщение

В соцсетях появилось аудиосообщение, в котором неизвестная женщина требует от учителей привести на выборы по десять избирателей.

14 сентября Кара-Сууйский РОВД начал досудебное производство по статье 871 («Злоупотребление административным ресурсом»)Кодекса о проступках.

Как рассказал «Азаттыку» пресс-секретарь УВД Ошской области Женишбек Аширбаев, для установления личности автора сообщения будет назначена техническая экспертиза.

«В настоящее время очень легко подделать чужой голос, поэтому необходима техническая экспертиза. Досудебное производство проводится с учетом всех обстоятельств», - сказал он.

По словам Аширбаева, учителя, чьи имена названы в аудиосообщении, работают в школе имени Сыдыка Алайчи в айыл окмоту Мады Кара-Сууйского района Ошской области.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что автором сообщения может являться заведующая Кара-Сууйским районным отделом образования Гулайым Машрапова, которая баллотируется в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан». В интервью изданию «Т-медиа» Машрапова подтвердила посещение школы, но отвергла причастность к аудиосообщению.

Очередные парламентские выборы пройдут 4 октября 2020 года. В них принимают участие 16 партий.

Источник: Азаттык