Нарынбек Молдобаев, экс-депутат: «Опозорившие весь народ не постеснялись пойти на выборы»

Достойных людей мы можем разве что привести из другой планеты, но так как это невозможно, народ сделает свой выбор.

— Если закон позволяет, они могут идти на выборы. Но с точки зрения моральной ответственности у них нет права участвовать в выборах. Не только они, но и находившиеся в розыске, подсудимые идут на выборы. Короче говоря, опозорившие весь кыргызский народ не постеснялись вновь пойти на выборы. Достойных людей мы можем разве что привести из другой планеты, но так как это невозможно, народ сделает свой выбор. Короче говоря, они объединились и идут на выборы, не сортируя, кто хорош, а кто плох, кто совестлив, а кто нет.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 6