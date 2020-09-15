Омуркулова и Артыкова просили убрать из списка «Мекеним Кыргызстан» и «Социал-демократы»

Заявитель считает, что в соответствии со статьей 6 Закона «О политических партиях» гражданин Кыргызской Республики может быть членом только одной политической партии.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 14 сентября рассмотрела заявление председателя политической партии «СДПК» Сагынбека Абдрахманова, в котором он просит обязать политические партии «Мекеним Кыргызстан» и «Социал-демократы» устранить нарушения норм конституционного Закона «О выборах президента и выборов депутатов Жогорку Кенеша» (далее по тексту – конституционный Закон) в части выдвижения кандидатами лиц, являющихся членами другой политической партии.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в обоснование поданного заявления он указал, что в список кандидатов политической партии «Мекеним Кыргызстан» включены члены Социал-демократической партии Кыргызстана (далее – СДПК) Иса Омуркулов, Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев и Гулкан Молдобекова. В доказательство того, что указанные кандидаты являются членами СДПК заявитель указал, что данные граждане в настоящее время являются депутатами в ЖК КР от СДПК, входят в парламентскую фракцию СДПК, а Омуркулов является лидером фракции СДПК. На момент подачи заявления от указанных лиц каких-либо заявлений на имя председателя СДПК о выходе из членства они не подавали, а также не заявляли о выходе из парламентской фракции СДПК, а Омуркулов – о сложении лидерства фракции. Также заявитель указал, что в список кандидатов политической партии «Социал-демократы» включены члены СДПК Анвар Артыков, Нурбек Касымбеков.

Заявитель считает, что в соответствии со статьей 6 Закона «О политических партиях» гражданин Кыргызской Республики может быть членом только одной политической партии. В связи с этим Абдрахманов просит обязать политические партии «Мекеним Кыргызстан» и «Социал демократы» исправить допущенные, по его мнению, нарушения, а в случае неисправления – исключить Омуркулова, Сурабалдиеву, Рыспаева и Молдобекову, Артыкова, Касымбекова из списков кандидатов политических партий «Мекеним Кыргызстан» и «Социал демократы».

Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных участников избирательного процесса, выслушав пояснения сторон, изучив представленные документы считает, что заявление председателя политической партии СДПК не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 3 Закона «О политических партиях» гражданин Кыргызской Республики (далее по тексту – конституционный Закон) может быть членом только одной политической партии. Однако заявителем не были представлены доказательства, подтверждающие, что данные лица являются одновременно членами нескольких политических партий.

Конституционный Закон не содержит ограничений по выдвижению политическими партиями в качестве кандидатов лиц, которые являются членами иных политических партий. В соответствии с частью 4 статьи 61 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов.

Каждый из указанных в заявлении Абдрахманова кандидатов зарегистрирован только в одном списке от политических партий «Мекеним Кыргызстан», «Социал Демократы», «Ата-Мекен».

На основании изложенного, руководствуясь конституционным Законом «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных участников избирательного процесса рекомендовала Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики отказать в удовлетворении заявления председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Абдрахманова.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики приняла единогласное решение отказать в удовлетворении заявления председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Абдрахманова.

Источник: reporter.kg