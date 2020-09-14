Феликс Кулов: Полностью отказаться от должности президента могут только безграмотные

Экс-премьер прокомментировал программы некоторых партий

Полностью отказаться от должности президента могут только безграмотные люди. Так экс-премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал предвыборное обещание ликвидировать должность президента, которое есть в программах нескольких партий.

— В цивилизованных странах власть делится на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, — напомнил он в разговоре с Vesti.kg. — Но должность главы государства все равно остается. Либо как в США — там президент возглавляет исполнительную ветвь власти, либо как в Европе — он выполняет отдельные представительские функции и утверждает законы. Поэтому глава государства нужен.

Феликс Шаршенбаевич поделился своим мнением о том, какими полномочиями должен обладать президент.

— Президент при парламентской форме правления не должен избираться народом, потому что в таком случае у него больше легитимности, чем у премьера, избранного депутатами, — сказал он. — И именно поэтому глава государства вынужден влезать во многие дела, а его потом называют узурпатором. На мой взгляд, в парламентской форме правления президент должен быть барьером между исполнительной и законодательной ветвями власти, с одной стороны, и судебной — с другой. Он должен ограждать судебную власть от давления. При этом глава государства должен выбирать парламент с представителями регионов — посредством курултая.

Бывший премьер-министр отметил, что гражданам, прежде чем сделать выбор в пользу той или иной партии, стоит поставить себя на место главы правительства и подумать, какую из предложенных программ возможно выполнить.

- Я порой ставлю себя на место главы кабмина и понимаю, что ни одну из предложенных программ выполнить невозможно, — добавил Феликс Кулов. — Практически все политобъединения витают в облаках и дают невыполнимые обещания.

Напомним, ранее Vesti.kg сравнивали программы всех партий, принимающих участие в выборах. Несколько из них обещали либо ликвидировать должность президента, либо сократить его полномочия.

Источник: vesti.kg