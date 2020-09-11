Прокуратура проверила более 30 публикаций и 8 обращений по нарушениям избирательного процесса

Генеральная прокуратура мониторит публикации в социальных сетях и на новостных ресурсах о нарушениях избирательного законодательства, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что по ряду выявленных нарушений начаты досудебные производства и проводятся следственные мероприятия.

Например, в социальной сети Facebook появилась беседа жителей Кара-Сууйского района Ошской области о подкупе голосов избирателей за 5 тысяч сомов. В настоящее время по этому делу проводятся следственные мероприятия. Также проверяется информация о сборе паспортов сотрудников медучерждения в Бишкеке, которая также появилась в социальных сетях.

Кроме этого, в милицию обратились представители Общественного фонда «Общее дело», которые заявили, что директор школы-гимназии №64 принуждает учителей собирать персональные данные родителей учеников и передавать секретарю участковой избирательной комиссии. В ходе проверки выяснено, что директор школы также является председателем УИК. В настоящее время по данному делу ведется расследование.

По данным прокуратуры, всего было рассмотрено свыше 30 публикаций и 8 обращений граждан по нарушениям избирательного процесса.

В Кыргызстане на 4 октября назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва. С 4 сентября началась предвыборная агитация. Для участия в них ЦИК зарегистрировала 16 партий.

Источник: Азаттык