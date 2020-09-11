Опубликован список кандидатов в депутаты ЖК от партии “Бутун Кыргызстан”

Центральная избирательная комиссия опубликовала список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии “Бутун Кыргызстан”.

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, 1965 г. р., безработный; Суваналиев Омурбек Исакович, 1960 г. р., заместитель секретаря Совета безопасности КР; Масалиев Исхак Абсаматович, 1960 г. р., безработный; Саттарова Айгүл Эркебаевна, 1985 г. р., безработная; Сманбеков Темирлан Камашович, 1957 г. р., директор ТЮЗ имени Б. Кыдыкеевой; Тилектешов Улукбек Тилектешович, 1993 г. р., безработный; Асанов Курсан Сатарович, 1966 г. р., безработный; Нарматова Орозайым Кочконбаевна, 1994 г. р., безработная; Ибраев Саматбек Кулукеевич, 1965 г. р., депутат ЖК; Малабаев Медербек Муратбекович, 1991 г. р., и.о. специалиста Госкомитета информационных технологий и связи; Жамалдинов Зиядин Исламович, 1966 г. р., депутат ЖК; Шеркулова Чыныгүл Абдукахаровна, 1979 г. р., директор ОсОО “Интерчейндж Кочкор-Ата”; Домшенко Олег Леонидович, 1970 г. р., безработный; Момунов Акат Акынович, 1969 г. р., безработный; Акматов Айданбек Акматович 1967 г. р., безработный; Омушова Замира Анарбаевна, 1977 г. р., безработная; Сапарбаев Эрлан Турдакунович, 1975 г. р., аспирант НИУ ВШЭ (Россия); Айтбаев Акыл Казакович, 1965 г. р., доцент Академии инноваций имени Ш. Мусакожоева; Мусаев Люшер Лажапович, 1986 г. р., безработный; Айдарова Айгүл Абдисаламовна, 1989 г. р., следователь ГУВД Чуйской области; Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич, 1949 г. р., безработный; Разыков Рахманжан, 1955 г. р., безработный; Жайчиев Эмиль Аканбекович, 1976 г. р., безработный; Акматова Венера Сайпидиновна, 1972 г. р., и. о. доцента КГУ имени Арабаева; Болуш Уран, 1983 г. р., директор Канадско-кыргызской торговой палаты; Матмусаев Жанышбек Мырзабекович, 1975 г. р., пенсионер МВД; Осмонов Малик Калылович, 1957 г. р., безработный; Кожокулова Айнагуль Акматкуловна, 1963 г. р., экономист в МП “Бишкексвет”; Темиров Абыдин Салайдинович, 1968 г. р., директор ОсОО “Агро Ала-Тоо”; Берикбаев Санжарбек Турдукулович, 1969 г. р., директор Джалал-Абадского театра “Барпы”; Мунарбек уулу Мирбек, 1994 г. р., генеральный директор ОсОО “Ала-Тоо инженеринг”; Эшеналиева Назгуль Арстановна, 1974 г. р., безработная; Арапбаев Руслан Арапбаевич, 1988 г. р., юрист в МП “Кызыл-Кия сууканал”; Алиев Ибрагимбек Махмадшоевич, 1971 г. р., врач в Национальном центре онкологии; Токсобаев Жолдошбек Осмонбекович, 1960 г. р., безработный; Токоева Канчайым Канатбековна, 1962 г. р., директор Детской школы искусств; Калмурзаев Азаматбек Тиллабалдыевич, 1979 г. р., безработный; Сатаркулов Бакыт Советбекович, 1964 г. р., генеральный директор ОсОО ” Ботаб ЛТД”; Довлотов Сейитбек, 1958 г. р., адвокат коллегии адвокатов “Юринформ” (Ош); Бараканова Салтанат Нурудиновна, 1959 г. р., эксперт отдела комитета по социальным вопросам ЖК; Бейшенбеков Турсунбек Бейшенбекович, 1990 г. р., безработный; Болушов Жениш Акматалиевич, 1971 г. р., директор БФ “Болуш-Ахмадали”; Осмоналиев Марс Мукашевич, 1960 г. р., частный предприниматель; Кожоева Ибадат Абдыразаковна, 1962 г. р., председатель ОО “Жаачылар”; Шерматов Батырали Ташбаевич, 1977 г. р., массажист в ЦСМ № 9 Бишкека; Сабырбеков Темирбек Сабыржанович, 1962 г. р., безработный; Абдувалиев Алишер Муктаралиевич, 1986 г. р., эксперт в ЖК; Алибаева Айгерим Абдижалиловна, 1994 г. р., безработная; Булашбаев Жолдошбек Осмоналиевич, 1982 г. р., безработный; Муратбек уулу Азамат , 1993 г. р., председатель ОО “Кош-Добо коому”; Наргозуев Бегалы Молдогозуевич, 1961 г. р., советник президента ОсОО “Авиакомпания “Аман эйр”; Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна, 1979 г. р., доцент юридического факультета ОшГУ; Маматаев Улукбек Калмаматович, 1974 г. р., безработный; Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич, 1986 г. р., безработный; Осмонов Илгиз Сапарбаевич, 1990 г. р., гендиректор ОсОО “Осмонов и Ко”; Мишина Ирина Витальевна, 1977 г. р., безработная; Закиров Жолу Абдуллаевич, 1965 г. р., безработный; Ражапов Неъматилло Абдурахманович, 1966 г. р., безработный; Тиркешов Медетбек Суеркулович, 1975 г. р., безработный; Маматова Динора Турдиалиевна, 1980 г. р., безработная; Таиров Шайырбек Азимжанович, 1980 г. р., безработный; Хамраева Гулжамал Елемесовна, 1970 г. р., безработная; Касымалиев Досубек Кожобекович, 1958 г. р., безработный; Излова Рамиля Халитовна, 1975 г. р., безработная; Мырзакматов Улан Кенжебекович, 1992 г. р., безработный; Асаналиев Эмил Жолдошевич, 1966 г. р., гендиректор ОсОО “Желденг Транс”; Камчыбек уулу Алтынбек, 1992 г. р., депутат Джети-Огузского айыльного кенеша; Алибекова Назира Эркебаевна, 1994 г. р., менеджер по персоналу в строительной компании “Ант япы”; Кожалиев Ишен Токтосунович, 1966 г. р., безработный; Кубанычбеков Нурбек Кубанычбекович, 1993 г. р., безработный; Жороев Курманбек, 1952 г. р., безработный; Ботобаева Акмарал Айдарбековна, 1989 г. р., безработная; Жоошбаев Назаркул Чоконович, 1965 г. р., безработный; Бактыбек кызы Жазгул, 1989 г. р., безработная; Ибраев Кубан Сагынович, 1967 г. р., исполнительный директор ОсОО “ЭТР”; Кадырова Рахима Хабибуллаевна, 1982 г. р., безработная; Жураев Дилмурод Хамитович, 1986 г. р., безработный; Куттибеков Жолдошалы Умаралиевич, 1986 г. р., арматурщик в ОсОО “Аска Курулуш”; Калыгулов Максат Рыскулович, 1999 г. р., безработный; Омүрбаева Гүлзат Жакшылыковна, 1983 г. р., преподаватель Бишкекского государственного университета; Куватбеков Улан Асангазыевич, 1986 г. р., безработный; Назырбеков Керимжан Мамытович, 1973 г. р., безработный; Ураимов Мирлан Абдуманапович, 1985 г. р., безработный; Мурабдиллаева Феруза Шамшидиновна, 1988 г. р., безработная; Манасов Шамсидин Абдил-Алиевич, 1984 г. р., юрист в ОсОО “Ал-Дияр”; Саадалов Данияр Адилбекович, 1987 г. р., юрист в ОсОО “Азия Спецтехника”; Байтиков Асанбек Байдолотович, 1969 г. р., безработный; Булгакова Елена Николаевна, 1976 г. р., безработная; Смаилов Канатбек Осмонкулович, 1985 г. р., безработный; Рахманбердиева Айша, 1950 г. р., безработная; Султанов Нурбек Албанбаевич, 1982 г. р., безработный; Сулайманова Гүлбара Токтомушовна, 1963 г. р., директор ОсОО “Оомат-тур”; Мамедов Эринад Оручевич, 1978 г. р., безработный; Карабаева Айсулуу Акыловна, 1990 г. р., безработная; Абдыкулов Бек Жашасынович , 1981 г. р., председатель КХ “Ынтымак Ырыс”; Мамытов Нурлан Мамбетжанович, 1989 г. р., безработный; Чоморов Улукбек Кубанычбекович, 1987 г. р., рабочий в КХ “Улугбек”; Курманбекова Үмүт Калыбековна, 1981 г. р., безработная; Янченко Антон Юрьевич, 1990 г. р., безработный; Чолокова Нургуль Бактыбековна, 1987 г. р., безработная; Аккаров Сейитбек Джалиевич, 1978 г. р., депутат селькой управы Мады; Айдарбекова Чынара Сатылгановна, 1968 г. р., старший преподаватель в КНУ имени Ж.Баласагына; Осмонов Сейдали Омарбекович, 1962 г. р., безработный; Абдылдаева Гулнур Билимбековна, 1987 г. р., безработная; Ахмеджанов Алишер Абдуманабович, 1987 г. р., безработный; Мурзакулова Мухлиясхан Ташмаматовна, 1976 г. р., безработная; Кокоев Оморбек Жумабаевич, 1968 г. р., безработный; Юмакаева Альбина Камильевна, 1983 г. р., безработная; Хуснутдинов Ильдар Мухамадзакиевич, 1974 г. р., частный предприниматель; Саитмуратова Ширин Алижановна, 1992 г. р., безработная; Никульшина Анастасия Васильевна, 1987 г. р., безработная; Абдысатаров Айтбек Абдысатарович, 1993 г. р., техник-лаборант в филиале ОсОО “Азвирт”; Кулмурзаева Айпери Сүйүнтбековна, 1993 г. р., безработная; Сулейманов Исмар Рашидович, 1995 г. р., безработный; Отамурзаева Одина Насиржановна, 1987 г. р., безработная; Сулайманов Калыбек Карыпбаевич, 1964 г. р., безработный; Торокулова Назирахан Абдиллаевна, 1976 г. р., безработная; Шермамбетов Таалайбек Турдубекович, 1969 г. р., безработный; Ахтырская Тамара Вячеславовна, 1981 г. р., безработная; Капаров Эрлан Эмилбекович, 1997 г. р., безработный.

Напомним, что 3 сентября Центральная избирательная комиссия отказала партии в регистрации. В решении ЦИК говорилось, что в документах партии были выявлены нарушения. В частности, список кандидатов, представленный в ЦИК, не соответствует списку, за который проголосовали делегаты съезда. Однако 9 сентября в Административный суд Бишкека признал незаконным и отменил решение ЦИК об отказе в регистрации списка кандидатов от политической партии «Бутун Кыргызстан».

Источник: reporter.kg