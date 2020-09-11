Опубликован список кандидатов в депутаты ЖК от партии “Бутун Кыргызстан”

Центральная избирательная комиссия опубликовала список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии “Бутун Кыргызстан”.
- Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, 1965 г. р., безработный;
- Суваналиев Омурбек Исакович, 1960 г. р., заместитель секретаря Совета безопасности КР;
- Масалиев Исхак Абсаматович, 1960 г. р., безработный;
- Саттарова Айгүл Эркебаевна, 1985 г. р., безработная;
- Сманбеков Темирлан Камашович, 1957 г. р., директор ТЮЗ имени Б. Кыдыкеевой;
- Тилектешов Улукбек Тилектешович, 1993 г. р., безработный;
- Асанов Курсан Сатарович, 1966 г. р., безработный;
- Нарматова Орозайым Кочконбаевна, 1994 г. р., безработная;
- Ибраев Саматбек Кулукеевич, 1965 г. р., депутат ЖК;
- Малабаев Медербек Муратбекович, 1991 г. р., и.о. специалиста Госкомитета информационных технологий и связи;
- Жамалдинов Зиядин Исламович, 1966 г. р., депутат ЖК;
- Шеркулова Чыныгүл Абдукахаровна, 1979 г. р., директор ОсОО “Интерчейндж Кочкор-Ата”;
- Домшенко Олег Леонидович, 1970 г. р., безработный;
- Момунов Акат Акынович, 1969 г. р., безработный;
- Акматов Айданбек Акматович 1967 г. р., безработный;
- Омушова Замира Анарбаевна, 1977 г. р., безработная;
- Сапарбаев Эрлан Турдакунович, 1975 г. р., аспирант НИУ ВШЭ (Россия);
- Айтбаев Акыл Казакович, 1965 г. р., доцент Академии инноваций имени Ш. Мусакожоева;
- Мусаев Люшер Лажапович, 1986 г. р., безработный;
- Айдарова Айгүл Абдисаламовна, 1989 г. р., следователь ГУВД Чуйской области;
- Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич, 1949 г. р., безработный;
- Разыков Рахманжан, 1955 г. р., безработный;
- Жайчиев Эмиль Аканбекович, 1976 г. р., безработный;
- Акматова Венера Сайпидиновна, 1972 г. р., и. о. доцента КГУ имени Арабаева;
- Болуш Уран, 1983 г. р., директор Канадско-кыргызской торговой палаты;
- Матмусаев Жанышбек Мырзабекович, 1975 г. р., пенсионер МВД;
- Осмонов Малик Калылович, 1957 г. р., безработный;
- Кожокулова Айнагуль Акматкуловна, 1963 г. р., экономист в МП “Бишкексвет”;
- Темиров Абыдин Салайдинович, 1968 г. р., директор ОсОО “Агро Ала-Тоо”;
- Берикбаев Санжарбек Турдукулович, 1969 г. р., директор Джалал-Абадского театра “Барпы”;
- Мунарбек уулу Мирбек, 1994 г. р., генеральный директор ОсОО “Ала-Тоо инженеринг”;
- Эшеналиева Назгуль Арстановна, 1974 г. р., безработная;
- Арапбаев Руслан Арапбаевич, 1988 г. р., юрист в МП “Кызыл-Кия сууканал”;
- Алиев Ибрагимбек Махмадшоевич, 1971 г. р., врач в Национальном центре онкологии;
- Токсобаев Жолдошбек Осмонбекович, 1960 г. р., безработный;
- Токоева Канчайым Канатбековна, 1962 г. р., директор Детской школы искусств;
- Калмурзаев Азаматбек Тиллабалдыевич, 1979 г. р., безработный;
- Сатаркулов Бакыт Советбекович, 1964 г. р., генеральный директор ОсОО ” Ботаб ЛТД”;
- Довлотов Сейитбек, 1958 г. р., адвокат коллегии адвокатов “Юринформ” (Ош);
- Бараканова Салтанат Нурудиновна, 1959 г. р., эксперт отдела комитета по социальным вопросам ЖК;
- Бейшенбеков Турсунбек Бейшенбекович, 1990 г. р., безработный;
- Болушов Жениш Акматалиевич, 1971 г. р., директор БФ “Болуш-Ахмадали”;
- Осмоналиев Марс Мукашевич, 1960 г. р., частный предприниматель;
- Кожоева Ибадат Абдыразаковна, 1962 г. р., председатель ОО “Жаачылар”;
- Шерматов Батырали Ташбаевич, 1977 г. р., массажист в ЦСМ № 9 Бишкека;
- Сабырбеков Темирбек Сабыржанович, 1962 г. р., безработный;
- Абдувалиев Алишер Муктаралиевич, 1986 г. р., эксперт в ЖК;
- Алибаева Айгерим Абдижалиловна, 1994 г. р., безработная;
- Булашбаев Жолдошбек Осмоналиевич, 1982 г. р., безработный;
- Муратбек уулу Азамат , 1993 г. р., председатель ОО “Кош-Добо коому”;
- Наргозуев Бегалы Молдогозуевич, 1961 г. р., советник президента ОсОО “Авиакомпания “Аман эйр”;
- Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна, 1979 г. р., доцент юридического факультета ОшГУ;
- Маматаев Улукбек Калмаматович, 1974 г. р., безработный;
- Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич, 1986 г. р., безработный;
- Осмонов Илгиз Сапарбаевич, 1990 г. р., гендиректор ОсОО “Осмонов и Ко”;
- Мишина Ирина Витальевна, 1977 г. р., безработная;
- Закиров Жолу Абдуллаевич, 1965 г. р., безработный;
- Ражапов Неъматилло Абдурахманович, 1966 г. р., безработный;
- Тиркешов Медетбек Суеркулович, 1975 г. р., безработный;
- Маматова Динора Турдиалиевна, 1980 г. р., безработная;
- Таиров Шайырбек Азимжанович, 1980 г. р., безработный;
- Хамраева Гулжамал Елемесовна, 1970 г. р., безработная;
- Касымалиев Досубек Кожобекович, 1958 г. р., безработный;
- Излова Рамиля Халитовна, 1975 г. р., безработная;
- Мырзакматов Улан Кенжебекович, 1992 г. р., безработный;
- Асаналиев Эмил Жолдошевич, 1966 г. р., гендиректор ОсОО “Желденг Транс”;
- Камчыбек уулу Алтынбек, 1992 г. р., депутат Джети-Огузского айыльного кенеша;
- Алибекова Назира Эркебаевна, 1994 г. р., менеджер по персоналу в строительной компании “Ант япы”;
- Кожалиев Ишен Токтосунович, 1966 г. р., безработный;
- Кубанычбеков Нурбек Кубанычбекович, 1993 г. р., безработный;
- Жороев Курманбек, 1952 г. р., безработный;
- Ботобаева Акмарал Айдарбековна, 1989 г. р., безработная;
- Жоошбаев Назаркул Чоконович, 1965 г. р., безработный;
- Бактыбек кызы Жазгул, 1989 г. р., безработная;
- Ибраев Кубан Сагынович, 1967 г. р., исполнительный директор ОсОО “ЭТР”;
- Кадырова Рахима Хабибуллаевна, 1982 г. р., безработная;
- Жураев Дилмурод Хамитович, 1986 г. р., безработный;
- Куттибеков Жолдошалы Умаралиевич, 1986 г. р., арматурщик в ОсОО “Аска Курулуш”;
- Калыгулов Максат Рыскулович, 1999 г. р., безработный;
- Омүрбаева Гүлзат Жакшылыковна, 1983 г. р., преподаватель Бишкекского государственного университета;
- Куватбеков Улан Асангазыевич, 1986 г. р., безработный;
- Назырбеков Керимжан Мамытович, 1973 г. р., безработный;
- Ураимов Мирлан Абдуманапович, 1985 г. р., безработный;
- Мурабдиллаева Феруза Шамшидиновна, 1988 г. р., безработная;
- Манасов Шамсидин Абдил-Алиевич, 1984 г. р., юрист в ОсОО “Ал-Дияр”;
- Саадалов Данияр Адилбекович, 1987 г. р., юрист в ОсОО “Азия Спецтехника”;
- Байтиков Асанбек Байдолотович, 1969 г. р., безработный;
- Булгакова Елена Николаевна, 1976 г. р., безработная;
- Смаилов Канатбек Осмонкулович, 1985 г. р., безработный;
- Рахманбердиева Айша, 1950 г. р., безработная;
- Султанов Нурбек Албанбаевич, 1982 г. р., безработный;
- Сулайманова Гүлбара Токтомушовна, 1963 г. р., директор ОсОО “Оомат-тур”;
- Мамедов Эринад Оручевич, 1978 г. р., безработный;
- Карабаева Айсулуу Акыловна, 1990 г. р., безработная;
- Абдыкулов Бек Жашасынович , 1981 г. р., председатель КХ “Ынтымак Ырыс”;
- Мамытов Нурлан Мамбетжанович, 1989 г. р., безработный;
- Чоморов Улукбек Кубанычбекович, 1987 г. р., рабочий в КХ “Улугбек”;
- Курманбекова Үмүт Калыбековна, 1981 г. р., безработная;
- Янченко Антон Юрьевич, 1990 г. р., безработный;
- Чолокова Нургуль Бактыбековна, 1987 г. р., безработная;
- Аккаров Сейитбек Джалиевич, 1978 г. р., депутат селькой управы Мады;
- Айдарбекова Чынара Сатылгановна, 1968 г. р., старший преподаватель в КНУ имени Ж.Баласагына;
- Осмонов Сейдали Омарбекович, 1962 г. р., безработный;
- Абдылдаева Гулнур Билимбековна, 1987 г. р., безработная;
- Ахмеджанов Алишер Абдуманабович, 1987 г. р., безработный;
- Мурзакулова Мухлиясхан Ташмаматовна, 1976 г. р., безработная;
- Кокоев Оморбек Жумабаевич, 1968 г. р., безработный;
- Юмакаева Альбина Камильевна, 1983 г. р., безработная;
- Хуснутдинов Ильдар Мухамадзакиевич, 1974 г. р., частный предприниматель;
- Саитмуратова Ширин Алижановна, 1992 г. р., безработная;
- Никульшина Анастасия Васильевна, 1987 г. р., безработная;
- Абдысатаров Айтбек Абдысатарович, 1993 г. р., техник-лаборант в филиале ОсОО “Азвирт”;
- Кулмурзаева Айпери Сүйүнтбековна, 1993 г. р., безработная;
- Сулейманов Исмар Рашидович, 1995 г. р., безработный;
- Отамурзаева Одина Насиржановна, 1987 г. р., безработная;
- Сулайманов Калыбек Карыпбаевич, 1964 г. р., безработный;
- Торокулова Назирахан Абдиллаевна, 1976 г. р., безработная;
- Шермамбетов Таалайбек Турдубекович, 1969 г. р., безработный;
- Ахтырская Тамара Вячеславовна, 1981 г. р., безработная;
- Капаров Эрлан Эмилбекович, 1997 г. р., безработный.
Напомним, что 3 сентября Центральная избирательная комиссия отказала партии в регистрации. В решении ЦИК говорилось, что в документах партии были выявлены нарушения. В частности, список кандидатов, представленный в ЦИК, не соответствует списку, за который проголосовали делегаты съезда. Однако 9 сентября в Административный суд Бишкека признал незаконным и отменил решение ЦИК об отказе в регистрации списка кандидатов от политической партии «Бутун Кыргызстан».
Источник: reporter.kg