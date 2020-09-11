Выборы 2020
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Выборы 2020
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Опубликован список кандидатов в депутаты ЖК от партии “Бутун Кыргызстан”

Центральная избирательная комиссия опубликовала список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии “Бутун Кыргызстан”.

  1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, 1965 г. р., безработный;
  2. Суваналиев Омурбек Исакович, 1960 г. р., заместитель секретаря Совета безопасности КР;
  3. Масалиев Исхак Абсаматович, 1960 г. р., безработный;
  4. Саттарова Айгүл Эркебаевна, 1985 г. р., безработная;
  5. Сманбеков Темирлан Камашович, 1957 г. р., директор ТЮЗ имени Б. Кыдыкеевой;
  6. Тилектешов Улукбек Тилектешович, 1993 г. р., безработный;
  7. Асанов Курсан Сатарович, 1966 г. р., безработный;
  8. Нарматова Орозайым Кочконбаевна, 1994 г. р., безработная;
  9. Ибраев Саматбек Кулукеевич, 1965 г. р., депутат ЖК;
  10. Малабаев Медербек Муратбекович, 1991 г. р., и.о. специалиста Госкомитета информационных технологий и связи;
  11. Жамалдинов Зиядин Исламович, 1966 г. р., депутат ЖК;
  12. Шеркулова Чыныгүл Абдукахаровна, 1979 г. р., директор ОсОО “Интерчейндж Кочкор-Ата”;
  13. Домшенко Олег Леонидович, 1970 г. р., безработный;
  14. Момунов Акат Акынович, 1969 г. р., безработный;
  15. Акматов Айданбек Акматович  1967 г. р., безработный;
  16. Омушова Замира Анарбаевна, 1977 г. р., безработная;
  17. Сапарбаев Эрлан Турдакунович, 1975 г. р., аспирант НИУ ВШЭ (Россия);
  18. Айтбаев Акыл Казакович, 1965 г. р., доцент Академии инноваций имени Ш. Мусакожоева;
  19. Мусаев Люшер Лажапович, 1986 г. р., безработный;
  20. Айдарова Айгүл Абдисаламовна, 1989 г. р., следователь ГУВД Чуйской области;
  21. Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич, 1949 г. р., безработный;
  22. Разыков Рахманжан, 1955 г. р., безработный;
  23. Жайчиев Эмиль Аканбекович, 1976 г. р., безработный;
  24. Акматова Венера Сайпидиновна, 1972 г. р., и. о. доцента КГУ имени Арабаева;
  25. Болуш Уран, 1983 г. р., директор Канадско-кыргызской торговой палаты;
  26. Матмусаев Жанышбек Мырзабекович, 1975 г. р., пенсионер МВД;
  27. Осмонов Малик Калылович, 1957 г. р., безработный;
  28. Кожокулова Айнагуль Акматкуловна, 1963 г. р., экономист в МП “Бишкексвет”;
  29. Темиров Абыдин Салайдинович, 1968 г. р., директор ОсОО “Агро Ала-Тоо”;
  30. Берикбаев Санжарбек Турдукулович, 1969 г. р., директор Джалал-Абадского театра “Барпы”;
  31. Мунарбек уулу Мирбек, 1994 г. р., генеральный директор ОсОО “Ала-Тоо инженеринг”;
  32. Эшеналиева Назгуль Арстановна, 1974 г. р., безработная;
  33. Арапбаев Руслан Арапбаевич, 1988 г. р., юрист в МП “Кызыл-Кия сууканал”;
  34. Алиев Ибрагимбек Махмадшоевич, 1971 г. р., врач в Национальном центре онкологии;
  35. Токсобаев Жолдошбек Осмонбекович, 1960 г. р., безработный;
  36. Токоева Канчайым Канатбековна, 1962 г. р., директор Детской школы искусств;
  37. Калмурзаев Азаматбек Тиллабалдыевич, 1979 г. р., безработный;
  38. Сатаркулов Бакыт Советбекович, 1964 г. р., генеральный директор ОсОО ” Ботаб ЛТД”;
  39. Довлотов Сейитбек, 1958 г. р., адвокат коллегии адвокатов “Юринформ” (Ош);
  40. Бараканова Салтанат Нурудиновна, 1959 г. р., эксперт отдела комитета по социальным вопросам ЖК;
  41. Бейшенбеков Турсунбек Бейшенбекович, 1990 г. р., безработный;
  42. Болушов Жениш Акматалиевич, 1971 г. р., директор БФ “Болуш-Ахмадали”;
  43. Осмоналиев Марс Мукашевич, 1960 г. р., частный предприниматель;
  44. Кожоева Ибадат Абдыразаковна, 1962 г. р., председатель ОО “Жаачылар”;
  45. Шерматов Батырали Ташбаевич, 1977 г. р., массажист в ЦСМ № 9 Бишкека;
  46. Сабырбеков Темирбек Сабыржанович, 1962 г. р., безработный;
  47. Абдувалиев Алишер Муктаралиевич, 1986 г. р., эксперт в ЖК;
  48. Алибаева Айгерим Абдижалиловна, 1994 г. р., безработная;
  49. Булашбаев Жолдошбек Осмоналиевич, 1982 г. р., безработный;
  50. Муратбек уулу Азамат , 1993 г. р., председатель ОО “Кош-Добо коому”;
  51. Наргозуев Бегалы Молдогозуевич, 1961 г. р., советник президента ОсОО “Авиакомпания “Аман эйр”;
  52. Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна, 1979 г. р., доцент юридического факультета ОшГУ;
  53. Маматаев Улукбек Калмаматович, 1974 г. р., безработный;
  54. Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич, 1986 г. р., безработный;
  55. Осмонов Илгиз Сапарбаевич, 1990 г. р., гендиректор ОсОО “Осмонов и Ко”;
  56. Мишина Ирина Витальевна, 1977 г. р., безработная;
  57. Закиров Жолу Абдуллаевич, 1965 г. р., безработный;
  58. Ражапов Неъматилло Абдурахманович, 1966 г. р., безработный;
  59. Тиркешов Медетбек Суеркулович, 1975 г. р., безработный;
  60. Маматова Динора Турдиалиевна, 1980 г. р., безработная;
  61. Таиров Шайырбек Азимжанович, 1980 г. р., безработный;
  62. Хамраева Гулжамал Елемесовна, 1970 г. р., безработная;
  63. Касымалиев Досубек Кожобекович, 1958 г. р., безработный;
  64. Излова Рамиля Халитовна, 1975 г. р., безработная;
  65. Мырзакматов Улан Кенжебекович, 1992 г. р., безработный;
  66. Асаналиев Эмил Жолдошевич, 1966 г. р., гендиректор ОсОО “Желденг Транс”;
  67. Камчыбек уулу Алтынбек, 1992 г. р., депутат Джети-Огузского айыльного кенеша;
  68. Алибекова Назира Эркебаевна, 1994 г. р., менеджер по персоналу в строительной компании “Ант япы”;
  69. Кожалиев Ишен Токтосунович, 1966 г. р., безработный;
  70. Кубанычбеков Нурбек Кубанычбекович, 1993 г. р., безработный;
  71. Жороев Курманбек, 1952 г. р., безработный;
  72. Ботобаева Акмарал Айдарбековна, 1989 г. р., безработная;
  73. Жоошбаев Назаркул Чоконович, 1965 г. р., безработный;
  74. Бактыбек кызы Жазгул, 1989 г. р., безработная;
  75. Ибраев Кубан Сагынович, 1967 г. р., исполнительный директор ОсОО “ЭТР”;
  76. Кадырова Рахима Хабибуллаевна, 1982 г. р., безработная;
  77. Жураев Дилмурод Хамитович, 1986 г. р., безработный;
  78. Куттибеков Жолдошалы Умаралиевич, 1986 г. р., арматурщик в ОсОО “Аска Курулуш”;
  79. Калыгулов Максат Рыскулович, 1999 г. р., безработный;
  80. Омүрбаева Гүлзат Жакшылыковна, 1983 г. р., преподаватель Бишкекского государственного университета;
  81. Куватбеков Улан Асангазыевич, 1986 г. р., безработный;
  82. Назырбеков Керимжан Мамытович, 1973 г. р., безработный;
  83. Ураимов Мирлан Абдуманапович, 1985 г. р., безработный;
  84. Мурабдиллаева Феруза Шамшидиновна, 1988 г. р., безработная;
  85. Манасов Шамсидин Абдил-Алиевич, 1984 г. р., юрист в ОсОО “Ал-Дияр”;
  86. Саадалов Данияр Адилбекович, 1987 г. р., юрист в ОсОО “Азия Спецтехника”;
  87. Байтиков Асанбек Байдолотович, 1969 г. р., безработный;
  88. Булгакова Елена Николаевна, 1976 г. р., безработная;
  89. Смаилов Канатбек Осмонкулович, 1985 г. р., безработный;
  90. Рахманбердиева Айша, 1950 г. р., безработная;
  91. Султанов Нурбек Албанбаевич, 1982 г. р., безработный;
  92. Сулайманова Гүлбара Токтомушовна, 1963 г. р., директор ОсОО “Оомат-тур”;
  93. Мамедов Эринад Оручевич, 1978 г. р., безработный;
  94. Карабаева Айсулуу Акыловна, 1990 г. р., безработная;
  95. Абдыкулов Бек Жашасынович , 1981 г. р., председатель КХ “Ынтымак Ырыс”;
  96. Мамытов Нурлан Мамбетжанович, 1989 г. р., безработный;
  97. Чоморов Улукбек Кубанычбекович, 1987 г. р., рабочий в КХ “Улугбек”;
  98. Курманбекова Үмүт Калыбековна, 1981 г. р., безработная;
  99. Янченко Антон Юрьевич, 1990 г. р., безработный;
  100. Чолокова Нургуль Бактыбековна, 1987 г. р., безработная;
  101. Аккаров Сейитбек Джалиевич, 1978 г. р., депутат селькой управы Мады;
  102. Айдарбекова Чынара Сатылгановна, 1968 г. р., старший преподаватель в КНУ имени Ж.Баласагына;
  103. Осмонов Сейдали Омарбекович, 1962 г. р., безработный;
  104. Абдылдаева Гулнур Билимбековна, 1987 г. р., безработная;
  105. Ахмеджанов Алишер Абдуманабович, 1987 г. р., безработный;
  106. Мурзакулова Мухлиясхан Ташмаматовна, 1976 г. р., безработная;
  107. Кокоев Оморбек Жумабаевич, 1968 г. р., безработный;
  108. Юмакаева Альбина Камильевна, 1983 г. р., безработная;
  109. Хуснутдинов Ильдар Мухамадзакиевич, 1974 г. р., частный предприниматель;
  110. Саитмуратова Ширин Алижановна, 1992 г. р., безработная;
  111. Никульшина Анастасия Васильевна, 1987 г. р., безработная;
  112. Абдысатаров Айтбек Абдысатарович, 1993 г. р., техник-лаборант в филиале ОсОО “Азвирт”;
  113. Кулмурзаева Айпери Сүйүнтбековна, 1993 г. р., безработная;
  114. Сулейманов Исмар Рашидович, 1995 г. р., безработный;
  115. Отамурзаева Одина Насиржановна, 1987 г. р., безработная;
  116. Сулайманов Калыбек Карыпбаевич, 1964 г. р., безработный;
  117. Торокулова Назирахан Абдиллаевна, 1976 г. р., безработная;
  118. Шермамбетов Таалайбек Турдубекович, 1969 г. р., безработный;
  119. Ахтырская Тамара Вячеславовна, 1981 г. р., безработная;
  120. Капаров Эрлан Эмилбекович, 1997 г. р., безработный.

Напомним, что 3 сентября Центральная избирательная комиссия отказала партии в регистрации. В решении ЦИК говорилось, что в документах партии были выявлены нарушения. В частности, список кандидатов, представленный в ЦИК, не соответствует списку, за который проголосовали делегаты съезда. Однако 9 сентября в Административный суд Бишкека признал незаконным и отменил решение ЦИК об отказе в регистрации списка кандидатов от политической партии «Бутун Кыргызстан».

Источник: reporter.kg

           