Двое мужчин силой заставляли односельчанина агитировать за их партию

В Аксыйском районе задержаны двое мужчин , которые силой пытались заставить односельчанина агитировать за их партию.
Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
Как отмечается, 30-летний житель Аксыйского района обратился с жалобой на своих односельчан, которые 7 сентября в час ночи позвали его на встречу.
Они запугивали его в связи с тем, что он агитирует за другую партию, а также потребовали немедленно перейти в их партию и начать агитационные работы. Также они применили физическую силу.
Милиция начала досудебное производство по статье «Хулиганство» и задержала подозреваемых Э.У., 1985 года рождения и Т.Э., 1987 года рождения. Суд им избрал меру пресечения и заключил под стражу на один месяц.
Следствие продолжается.
Источник: kabarlar.org