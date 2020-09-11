СДПКовка Ниязалиева теперь стала «кыргызстановкой»

Одним из крупных фарм-бизнесменов считается и эта Дамира Ниязалиева.

СДПКовка Дамира Ниязалиева собралась идти на выборы с партией Каната Исаева «Кыргызстан». Но в общественности растут недовольные мнения о ней. Когда во время пандемии простые граждане не могли найти самые необходимые лекарства, а если находили, то по баснословной цене, и из-за фармацевтов-бизнесменов произошло много потерь. Одним из крупных фарм-бизнесменов считается и эта Дамира Ниязалиева. К тому же народ не забыл, что, находясь в команде экс-президента Алмазбека Атамбаева, она поддерживала команду Сагынбека Абдрахманова, который с опорой на власть отобрал партию.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.09.2020/стр.2