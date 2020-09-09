Генпрокуратура напомнила о запретах, связанных с предвыборной агитацией

Сегодня, 9 сентября, Генеральная прокуратура распространила пояснения, касающиеся запрета на участие в предвыборных агитационных мероприятиях для отдельных категорий лиц.

Так, в сообщении говорится, что в период предвыборной агитации государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные политические должности, специальные государственные и политические муниципальные должности, члены избирательных комиссий, наблюдатели, международные наблюдатели, религиозные деятели, учредители и члены организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лица, не достигшие 18 лет, иностранные граждане и организации, лица без гражданства не имеют права проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Обращаем внимание, что при проведении предвыборной агитации запрещается пропаганда национальной, религиозной, межрегиональной вражды, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, вражде, или призывы к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности государства.

Запрещается осуществлять подкуп избирателей в любых формах, отмечают в ГП.

Кроме этого, Генеральная прокуратура проводит мониторинг средств массовой информации и интернет-ресурсов с целью недопущения нарушений избирательного законодательства, злоупотребления административным ресурсом со стороны государственных гражданских и муниципальных служащих и их участия в предвыборной агитации в интересах отдельных кандидатов или политических партий, нарушающих равенство на выборах, а также дестабилизации общественно-политической ситуации.



В период подготовки к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша уже изучена 21 публикация, рассмотрение которых поручено органам внутренних дел.

Всего по республике в ЕРПП зарегистрировано 22 материала, досудебное производство по которым осуществляется органами внутренних дел согласно установленной законом подследственности.

Проводимый мониторинг публикаций показал, что в большинстве случаев говорится о нарушениях в виде фальсификации избирательных документов, злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей и получения избирателем денежных средств.

Генеральная прокуратура республики доводит до сведения участников избирательного процесса, что органы прокуратуры и другие правоохранительные органы будут принимать меры по пресечению нарушений избирательного законодательства и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.



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