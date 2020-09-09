Выборы-2020. Сколько средств собрали и потратили политические партии

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных политических партий.

С 9 июля по 4 сентября партия «Мекеним Кыргызстан» собрала 64 миллиона 828 тысяч 998 сомов, израсходовала 62 миллиона 182 тысячи 690.

На избирательный счет партии «Социал-демократы» поступило 7 миллионов 349 тысяч 110 сомов, израсходовано 7 миллионов 310 тысяч 448.

У «Бир Бола» на счету 32 миллиона 470 тысяч 990 сомов, истрачено 29 миллионов 283 тысячи 465.

«Республика» собрала 17 миллионов 243 тысячи 500 сомов, а потратила 14 миллионов 440 тысяч 112.

У партии «Биримдик» 97 миллионов 399 тысяч 900 сомов. Траты составили 85 миллионов 527 тысяч 751.

У «Чон казата» 6 миллионов 162 тысячи 914 сомов. Израсходовало политобъединение 6 миллионов 38 тысяч 446.

Партия «Мекенчил» собрала 9 миллионов 612 тысяч 724 сома, потратила 8 миллионов 92 тысячи 410.

У «Ата Мекена» 35 миллионов 619 тысяч 996 сомов. Израсходовано 30 миллионов 484 тысячи 783.

Партия «Реформа» собрала 6 миллионов 361 тысячу 469 сомов, а потратила 6 миллионов 78 тысяч 218.

У «Кыргызстана» 68 миллионов 474 тысячи 22 сома. Траты составили 61 миллион 679 тысяч 668.

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов собрала 7 миллионов 624 тысячи сомов. Израсходовано 7 миллионов 275 тысяч 765.

«Ордо» получила 5 миллионов 925 тысяч сомов, потратила 5 миллионов 921 тысячу 946.

«Мекен Ынтымагы» собрали 6 миллионов 480 тысяч 700 сомов, израсходовали 6 миллионов 94 тысячи 886.

«Замандаш» собрал 31 миллион 47 тысяч сомов, а потратил 27 миллионов 304 тысячи 678.

У партии «Ыйман нуру» на счету 6 миллионов 16 тысяч 350 сомов. Расходы составили 5 миллионов 927 тысяч 787.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

3 октября в стране будет день тишины — запрещена любая агитация участников выборов.



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