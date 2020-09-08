(Видео) «Мекеним Кыргызстан» проводит концерт, несмотря на установленные ограничительные меры?

Напомним, что ЦИК запретил проводить агитацию путем проведения массовых мероприятий

В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК» внесены поправки. Центризбирком запретил проводить агитацию путем проведения массовых мероприятий, таких как концерты, соревнования, театральные постановки на улицах, стадионах и т. д.

Однако, видимо, установленные ограничительные правила касаются не всех граждан. Так, в соцсети Instagram распространилось видео, где партия «Мекеним Кыргызстан» в рамках агитации проводит концерт.

Источник: vesti.kg