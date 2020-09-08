ЦИК обсудил с Facebook политрекламу в сети. В день тишины агитматериалов не будет

Центризбирком провел онлайн-встречу с представителями Facebook.

Во время обсуждения был поднят вопрос размещения политической рекламы, ее маркировки и определения источника оплаты за ее размещение в сети. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что предпринимаемые со стороны Facebook меры по верификации аккаунтов, из которых исходит политическая реклама, являются важным вкладом Facebook в чистоту выборов. Это создает возможности отслеживать прозрачность финансирования политической рекламы той или иной партии или кандидатов. Партии в свою очередь могут проходить процедуру верификации, что поможет им в борьбе против фейковых аккаунтов.

На вопрос касательно возможности заблокировать размещение рекламы в дни тишины представители Facebook сообщили, что это новая политика, которая распространяется пока только в США, но они готовы рассмотреть запрос Кыргызстана, отправленный через официальные источники.

Источник: media-center.kg