ЦИК аккредитовала 25 международных наблюдателей из 11 стран на выборах депутатов ЖК

ЦИК аккредитовала 25 международных наблюдателей из 11 стран на выборах депутатов ЖК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 7 сентября постановила аккредитовать в качестве международных наблюдателей по наблюдению за выборами депутатов Жогорку Кенеша 25 представителей международных организаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, аккредитации получили международные наблюдатели из Армении, Беларуси, Чехии, Дании, Грузии, Казахстана, России, Швеции, Швейцарии, США, Молдовы.

Источник: Элгезит