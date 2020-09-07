(Видео) В Бишкеке проходит акция сторонников партии «Бутун Кыргызстан»

Сторонники партии «Бутун Кыргызстан» устроили акцию перед зданием Бишкекского административного суда.
Сегодня суд рассмотрит заявление партии «Бутун Кыргызстан» против Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Ранее лидер партии Адахан Мадумаров сообщал, что юристы и адвокаты не нашли ни одной причины не регистрировать партию «Бутун Кыргызстан» и что «в сложившейся ситуации виновата только ЦИК».
Сторонники, собравшиеся перед зданием суда, держат флаги партии «Бутун Кыргызстан», выкрикивают лозунги и требуют от суда справедливого решения.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не зарегистрировала партию «Бутун Кыргызстан» для участия в предстоящих парламентских выборах. Отвечая на вопросы журналистов председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что партия нарушила правила формирования предвыборного списка кандидатов.
Руководство партии с данным решением не согласилось и обратилось в суд.
Источник: Азаттык