Обращение лидера партии «Кыргызстан» Каната Исаева

Лидер политической партии «Кыргызстан» Канат Исаев обратился к кыргызстанцам.

«Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые соотечественники!

В нашей стране 4 октября состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва. В этот день вы сможете изменить ход истории республики, избрав в парламент людей, достойных представлять интересы народа, радеющих за Кыргызстан и не ставящих личные интересы выше государственных! Для этого необходимо ознакомиться с программами партий, изучить предлагаемые ими изменения и пути решения имеющихся проблем, а главное – быть честным перед собой и не продать свой голос за тех, кто хочет прийти к власти, используя административный ресурс и деньги.

Народ Кыргызстана обладает безграничным потенциалом для развития, но нельзя забывать, что за все годы независимости Кыргызстан принимал более 2 тысяч государственных программ и планов мероприятий, и все эти программы реализовывались не в полной мере, некоторые пункты были абсурдны, другие неисполнимы, третьи просто списаны у других государств и не подходили для нашей страны.

Пришло время заново переосмыслить путь, пройденный страной за последние годы.

Развитие требует проведения работы над ошибками. Только так можно двигаться вперед, гордо смотря в будущее.

Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые соотечественники!

Команда партии «Кыргызстан» состоит из целого ряда видных представителей реального сектора экономики, крупных производственников, предпринимателей всех уровней, которые знают, как создаются рабочие места и как функционирует социально-ответственный бизнес, что становится особо важно в свете эпидемии COVID-19 и сопутствующего экономического кризиса.

Мы хотим развивать сильное и стабильное государство, основанное на благополучии каждого гражданина! Благополучие народа – благополучие всего государства! Развитие страны невозможно без консолидации общества. Общие цели и благо народа должны быть основной ценностью. Настало время всем вместе сделать шаг вперед, уже созрел общественный запрос к прорыву и движению во всех направлениях!

Нам нужна ваша поддержка и мандат доверия для активных реформ, вывода страны из кризиса и реализации стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и стабильности Кыргызстана. Партия «Кыргызстан» сделает все возможное, чтобы вы не разочаровались в нас, своих избранниках. Мы вместе начнем новую историю становления государства и сделаем нашу жизнь лучше и достойнее!», –

С уважением, лидер политической партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев

Заказчик: ПП «Кыргызстан»

Тираж: 1

Изготовлено: «04» сентября 2020 года.

Оплачено из избирательного фонда Политической партии «Кыргызстан» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94, от 06.08.2020 г.).

Источник: reporter.kg